ВС России уничтожили сослуживцев британского наемника Хилла, попавшего в плен

«Как минимум большинство из них были уничтожены в ходе огневого соприкосновения с подразделениями ВС РФ. У самого Хилла позывной был Энди (Andy). В его группу входили 14 человек. Знакомы они между собой до Украины не были», — рассказал изданию источник в силовых структурах.