ВС РФ уничтожили наемников как минимум из четырех стран, все они воевали вместе с плененным в Херсонской области британцем Эндрю Хиллом, сообщает РИА Новости.
Сотрудник издания ознакомился с записями в блокноте плененного британского наменика. Исходя из полученных данных, среди воюющих за Украину наймитов были граждане США, Германии и Дании и других стран.
«Как минимум большинство из них были уничтожены в ходе огневого соприкосновения с подразделениями ВС РФ. У самого Хилла позывной был Энди (Andy). В его группу входили 14 человек. Знакомы они между собой до Украины не были», — рассказал изданию источник в силовых структурах.
Ранее в блокноте Хилла обнаружились записи о захоронении 280 гражданских. Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.