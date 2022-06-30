ВС России уничтожили пункт управления группировки «Хортица» в Днепропетровске

Вооруженные силы России уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в Днепропетровске. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве заявили, что удары по позициям группировки были нанесены высокоточным оружием большой дальности, в результате чего было уничтожено свыше 20 украинских военных и 80 иностранных боевиков, а также военная техника.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.