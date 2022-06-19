Новости0

ВС России ударом «Калибрами» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области

ВС России ударом «Калибрами» уничтожили более 50 генералов и офицеров ВСУ в Днепропетровской области
Федеральное агентство новостей

Минобороны России сообщило, что при помощи крылатых ракет «Калибр» был нанесен удар по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области.

Как отметили в Минобороны РФ, в результате нанесения удара было уничтожено свыше 50 высокопоставленных офицеров, в том числе генералов.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.