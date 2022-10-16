ВС России сорвали наступление 92-й бригады ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие пресекли попытку наступления 92-й мехбригады ВСУ на Купянском направлении. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны РФ.
В результате неудачно атаки подразделения украинской армии потеряли до 50 военных убитыми. Кроме того, было уничтожено пять боевых бронированных машин, а также три пикапа с крупнокалиберными пулеметами.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.