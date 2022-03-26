ВС России ракетами «Калибр» уничтожили склад с вооружением ВСУ в Житомирской области

wikipedia.org/Boevaya mashina/CC BY-SA 4.0 Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

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wikipedia.org/Boevaya mashina/CC BY-SA 4.0

Российские военнослужащие в пятницу, 25 марта, ракетами «Калибр»
уничтожили склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины.
Такую информацию приводит Министерство обороны РФ.

Вместе с этим указывается, что с помощью ракеты «Оникс» была
уничтожена база горючего в районе населенного пункта Николаев. Оттуда
украинские военные, расположенные на юге страны, снабжались топливом.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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