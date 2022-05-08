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    ВС России поздравили с Днем Победы родственников участников ВОВ в Харьковской области

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВС России поздравили с Днем Победы родственников участников ВОВ в Харьковской области

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    Федеральное агентство новостей

    Российские солдаты поздравили детей войны в селе на Харьковщине. Бойцы ВС РФ навестили родственников участников ВОВ, вручили им цветы и памятные подарки в преддверии Дня Победы. Кадры показала газета «Известия».

    Сразу несколько детей войны проживают на улице одного из поселков в Харьковской области. Их родители защищали родину во время Великой Отечественной войны. Большинство из героев отдали жизнь за свободу и независимость своей отчизны.

    «Поздравляем вас. Выражаем благодарность вам в это нелегкое время», — говорят российские солдаты.

    Военнослужащие Вооруженных сил РФ также восстановили памятники и захоронения советских солдат–участников ВОВ. Работы прошли в селе в Луганской Народной Республике.

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