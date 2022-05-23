ВС России получили данные пропавших и пленных бойцов ВСУ на Южном направлении

Украинские информаторы передали российским силовикам списки погибших, пропавших без вести, пленных бойцов ВСУ на Южном направлении. В документах числятся данные на свыше чем двух тысяч солдат, передает РИА Новости.
Львиную долю списков составляют рядовые и младший командный состав. Источник предположил, что такая тенденция может быть связана с тем, что украинские офицеры проходят особыми списками с грифом секретности.
«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — заявил собеседник агентства.
Минувший месяц особенно обнажил острый кадровый голод генштаба Украины, заметил источник. По его словам, на Банковой решили ставить под ружье огромное число плохо обученных новобранцев и бойцов теробороны, призванных в ходе всеобщей мобилизации.