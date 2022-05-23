ВС России получили данные пропавших и пленных бойцов ВСУ на Южном направлении

«Благодаря помощи украинских патриотов из ВСУ в руки российских силовиков были переданы списки украинских бойцов, погибших, пропавших без вести и пленных на одном лишь небольшом участке фронта на Южном направлении, в том числе и на острове Змеиный», — заявил собеседник агентства.