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ВС России «обкатали» новейшую ТОС-2 «Тосочка» в ходе спецоперации на Украине

ВС России «обкатали» новейшую ТОС-2 «Тосочка» в ходе спецоперации на Украине
globallookpress/MOD Russia

Российская армия впервые применила новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации на Украине. Такую информацию озвучил источник в силовых ведомствах в беседе с ТАСС.

По данным информатора, во время специальной операции российские военные тестируют многие военные новинки. Несмотря на это, официального подтверждения использования «Тосочек» непосредственно на харьковском направлении пока не озвучивалось.

«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», — заявил источник.

ТОС-2 «Тосочка» — «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими составляющими. Однако базой для российской новинки является автомобиль «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости, что и отличает ее от предшественницы.

армия россии Вооружение спецоперация на Украине тос-2 тосочка
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