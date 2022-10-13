ВС России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Донбассе

Российские войска нанесли серьезный урон Вооруженным силам Украины, нанеся сокрушительные удары по их позициям в ДНР, Днепропетровской области, а также в Запорожье.
Как сообщили в ведомстве, ВС РФ усилиями авиации, артиллерии и ракетных войск уничтожили пункты управления украинских сил у населенных пунктов Великая Костромка, Константиновка и Лежино.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.