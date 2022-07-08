ВС России активно используют несбиваемые мины «Грань» и «Китолов» в ходе спецоперации

Военнослужащие Вооруженных сил России, освобождающие республики Донбасса в рамках специальной военной операции на Украине, применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов». Об этом сообщил источник в силовых структурах.
Вместе с этим российские войска применяют 152-мм корректируемые артиллерийские снаряды «Краснополь», которые уже успели хорошо показать себя на Украине. Сообщается, что при использовании «Граней» и «Китоловов» наведение на цель происходит за счет лазерного целеуказателя-дальномера, передает ТАСС.
«”Краснополь”, “Грань” и “Китолов” — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине», — говорится в сообщении.
По словам источника, отечественные солдаты применяют мины «Грань» и «Китолов» против точечных целей. В их число входят различные огневые точки, вражеская техника, а также слабые места в укреплениях украинских войск.