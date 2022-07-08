ВС России активно используют несбиваемые мины «Грань» и «Китолов» в ходе спецоперации

Вместе с этим российские войска применяют 152-мм корректируемые артиллерийские снаряды «Краснополь», которые уже успели хорошо показать себя на Украине. Сообщается, что при использовании «Граней» и «Китоловов» наведение на цель происходит за счет лазерного целеуказателя-дальномера, передает ТАСС.