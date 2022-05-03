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    ВС РФ захватили украинский танк с редкими зажигательными пулями

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВС РФ захватили украинский танк с редкими зажигательными пулями

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    wikimedia.org/VoidWanderer/CC BY-SA 4.0

    В направлении Красного Лимана российские войска в ходе наступления захватили украинский танк Т-64. Фотографии трофейной боевой машины предоставил военный источник «Русской весны».

    Т-64 — советский танк, который зарекомендовал себя надежной боевой машиной. В ходе специальной военной операции на севере ДНР в направлении Красного Лимана Вооруженными силами РФ был захвачен украинский Т-64 с редкой находкой внутри. В боекомплекте у танка были найдены очень редкие зажигательные пули МДЗ-М, которые имеют способность самостоятельно воспламеняться и поджигать небронированную технику.

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