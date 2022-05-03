ВС РФ захватили украинский танк с редкими зажигательными пулями

Т-64 — советский танк, который зарекомендовал себя надежной боевой машиной. В ходе специальной военной операции на севере ДНР в направлении Красного Лимана Вооруженными силами РФ был захвачен украинский Т-64 с редкой находкой внутри. В боекомплекте у танка были найдены очень редкие зажигательные пули МДЗ-М, которые имеют способность самостоятельно воспламеняться и поджигать небронированную технику.