ВС РФ захватили огневую позицию батареи американских гаубиц М777 под Северском

Подразделения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик выбили украинских артиллеристов с позиций под Северском. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Авторы Telegram-канала опубликовали кадры, на которых запечатлено большое количество снарядов и зарядов к гаубице М777. Украинские националисты при отступлении с позиций бросили дефицитное вооружение американского производства, которое и было обнаружено российскими военными.