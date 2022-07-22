Новости0

ВС РФ захватили огневую позицию батареи американских гаубиц М777 под Северском

ВС РФ захватили огневую позицию батареи американских гаубиц М777 под Северском
wikipedia.org / Spc. Keith D. Henning/Public Domain

Подразделения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик выбили украинских артиллеристов с позиций под Северском. Об этом информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Авторы Telegram-канала опубликовали кадры, на которых запечатлено большое количество снарядов и зарядов к гаубице М777. Украинские националисты при отступлении с позиций бросили дефицитное вооружение американского производства, которое и было обнаружено российскими военными.

вс рф ВСУ м777 северск Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.