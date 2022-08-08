ВС РФ за сутки вывели из строя батарею украинских РСЗО «Ураган» и САУ «Акация»

Согласно информации министерства, российские войска в течение суток успешно ликвидировали батарею вражеских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган», три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б» и два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также боевые машины РСЗО HIMARS американского производства.