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ВС РФ за сутки уничтожили в Донбассе десять взводов артиллерии ВСУ

ВС РФ за сутки уничтожили в Донбассе десять взводов артиллерии ВСУ
Минобороны РФ

Российские военные за последние сутки поразили в рамках контрбатарейной борьбы три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30.

По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, огневые позиции противника были подавлены у Ласточкино, Петровского и Авдеевки в Донецкой Народной Республике.

ВКС РФ также нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинской армии и нацбатов в  Константиновке, в результате чего погибло до 400 солдат и националистов, сообщает Argumenti.ru.

Донбасс Минобороны Украина
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