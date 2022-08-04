ВС РФ за сутки уничтожили в Донбассе десять взводов артиллерии ВСУ

Российские военные за последние сутки поразили в рамках контрбатарейной борьбы три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30.
По информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, огневые позиции противника были подавлены у Ласточкино, Петровского и Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
ВКС РФ также нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинской армии и нацбатов в Константиновке, в результате чего погибло до 400 солдат и националистов, сообщает Argumenti.ru.