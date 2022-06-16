ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили комплекс «Точка-У» в Харьковской области

ВС РФ при помощи высокоточных ракет уничтожили пусковую установку комплекса «Точка-У» украинской армии в Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.
О ликвидации украинского тактического ракетного комплекса в четверг, 16 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Вместе с «Точкой-У» была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» при помощи которой ВСУ обстреливали освобожденные от украинских националистов населенные пункты.
Тем временем усилиями российской ударной авиации за сутки были поражены 57 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Были уничтожены три ЗРК «Бук-М1».