ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили комплекс «Точка-У» в Харьковской области

О ликвидации украинского тактического ракетного комплекса в четверг, 16 июня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Вместе с «Точкой-У» была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» при помощи которой ВСУ обстреливали освобожденные от украинских националистов населенные пункты.