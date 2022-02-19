ВС РФ успешно поразили цели ракетами в рамках учений сил стратегического сдерживания

Российские военные выполнили все задачи, поставленные в рамках учений сил стратегического сдерживания, сообщает пресс-служба Кремля.

Тренировочные мероприятия были признаны успешными. Все выпущенные в рамках маневров ракеты поразили цели.

«Задачи, предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики», — говорится в пресс-релизе.

Учения проводились под руководством президента России Владимира Путина. В ходе маневров военные произвели запуски гиперзвуковых ракет «Циркон» и Кинжал», а также других боеприпасов.

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