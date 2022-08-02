ВС РФ усилили ПВО в Запорожской области после удара ВСУ по территории АЭС

Вооруженные силы России усилили группировку противовоздушной обороны в Запорожской области после атаки ВСУ на атомную электростанцию. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона.
По его мнению, обстрелы АЭС со стороны украинской армии говорят об агонии режима президента Украины Владимира Зеленского.
«Сейчас система ПВО России в постоянном режиме боевой готовности, усилена группировка ПВО, для того чтобы ничего не долетало до АЭС», — цитирует представителя ВГА ТАСС.
Член главного совета отметил, что в настоящий момент ВСУ применяют ракеты, а также дроны-камикадзе с килограммами взрывчатки для нанесения ущерба АЭС.