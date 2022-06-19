ВС РФ уничтожили украинские РСЗО «Ураган» ударом из ракетного комплекса «Искандер»

Кроме того, ракетные войска и артиллерийские подразделения ВС РФ за минувшие сутки поразили 22 пункта управления, 48 огневых позиций и 123 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

По его словам, в результате удара были ликвидированы две пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ураган».