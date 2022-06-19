Новости0

ВС РФ уничтожили украинские РСЗО «Ураган» ударом из ракетного комплекса «Искандер»

ВС РФ уничтожили украинские РСЗО «Ураган» ударом из ракетного комплекса «Искандер»
globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Вооруженные силы России задействовали ракетный комплекс «Искандер» для уничтожения реактивной артиллерии ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара были ликвидированы две пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ураган».

Кроме того, ракетные войска и артиллерийские подразделения ВС РФ за минувшие сутки поразили 22 пункта управления, 48 огневых позиций и 123 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

вс рф искандер минобороны рф спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.