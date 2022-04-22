ВС РФ уничтожили склад материального обеспечения украинских националистов в «Азовстали»

Согласно информации из открытых источников, одной их

основных частей этого склада находилось хранилище с продовольствием, за счет

которого на комбинате и выживали участники националистической группировки

«Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто

уголовное дело). Сообщается, что силы ВС РФ ликвидировали склад до приказа

президента России Владимира Путина о прекращении штурма «Азовстали».