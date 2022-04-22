ВС РФ уничтожили склад материального обеспечения украинских националистов в «Азовстали»

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Российские войска в ходе специальной военной операции на
Украине ликвидировали на территории мариупольского завода «Азовсталь» склад
материального обеспечения боевиков националистических батальонов.
Согласно информации из открытых источников, одной их
основных частей этого склада находилось хранилище с продовольствием, за счет
которого на комбинате и выживали участники националистической группировки
«Азов» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто
уголовное дело). Сообщается, что силы ВС РФ ликвидировали склад до приказа
президента России Владимира Путина о прекращении штурма «Азовстали».
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале информирует,
что в связи с обстоятельствами ситуация для националистов на комбинате
становится критической, поскольку неизвестно, как долго сможет выживать без
пропитания группировка, насчитывающая порядка 1300-1500 человек.