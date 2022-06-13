ВС РФ уничтожили машину с чешским наемником Джокером на Славянском направлении

Группировка «О» ВС РФ на Славянском направлении устроила засаду на машину из Чехии. Соответствующие кадры сгоревшего автомобиля были обнародованы военкорами «Русской весны».
В ходе специальной военной операции на Украине ВС РФ продолжают захватывать военную технику ВСУ. На этот раз спецназу «О» удалось уничтожить автомобиль с находящимися внутри чешскими наемниками.
Наемники были ликвидированы. У одного из них был позывной Джокер. Потерь среди ВС РФ нет.
Ранее высокопоставленные чиновники из Литвы, входящей в ЕС и поддерживающей Украину, признали вероятную победу ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, передает Ura.ru.