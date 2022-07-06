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ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS украинской армии

ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS украинской армии
AFLO/Global Look Press

Российские войска уничтожили две американские реактивные системы залпово огня HIMARS ВСУ, а также два склада боеприпасов к ним, сообщили в Минобороны России.

По данным российского ведомства, российские военные поразили склад оружия ВСУ, где хранилось свыше сотни противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и 1,5 тыс. снарядов различного калибра. Также была уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.

himars ВКС РФ ВСУ Украина
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