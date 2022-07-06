ВС РФ уничтожили две РСЗО HIMARS украинской армии

По данным российского ведомства, российские военные поразили склад оружия ВСУ, где хранилось свыше сотни противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и 1,5 тыс. снарядов различного калибра. Также была уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.