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ВС РФ уничтожили до 200 украинских националистов и иностранных наемников в Николаеве

ВС РФ уничтожили до 200 украинских националистов и иностранных наемников в Николаеве
wikimedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ и военным объектам на территории Украины в ходе спецоперации.

В сообщении Минобороны говорится, что минувшей ночью ВКС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации 123-й бригады теробороны ВСУ в Николаеве. Отмечается, что в результате огневого поражения были ликвидированы до 200 украинских националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронетехники.

Ранее стало известно, что российская боевая авиация уничтожила цеха оборонного предприятия «Южмаш» в Днепропетровске.

ВКС РФ ВСУ наемники националисты спецоперация
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