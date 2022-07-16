ВС РФ уничтожили до 200 украинских националистов и иностранных наемников в Николаеве

В сообщении Минобороны говорится, что минувшей ночью ВКС РФ нанесли удары по пункту временной дислокации 123-й бригады теробороны ВСУ в Николаеве. Отмечается, что в результате огневого поражения были ликвидированы до 200 украинских националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронетехники.