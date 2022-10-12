ВС РФ уничтожили более 90 националистов, готовивших атаку в Херсонской области

ВС РФ нанесли удар по украинским националистам, которые готовили атаку на Костромку и Ищенку, расположенных в Херсонской области. В результате своевременных действий российских военных было уничтожено более 90 националистов. Об этом сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.