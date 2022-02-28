ВС РФ уничтожили более 1,1 тысячи военной инфраструктуры ВСУ

ВС РФ уничтожили более 1,1 тысячи военной инфраструктуры ВСУ Новости
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Более 1,1 тысячи объектов военной инфраструктуры Украины уничтожено российскими силами, сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно последним данным военного ведомства, всего ВС РФ вывели из строя 1 114 объектов ВСУ.

Еще 27 февраля было известно о 1067 ликвидированных объектах военной инфраструктуры на территории Украины. Согласно информации Минобороны РФ, было уничтожено 27 пунктов управления и узлов связи и 38 систем противовоздушной обороны, а также три беспилотника Bayraktar TB2.

Специальная военная операция была объявлена 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев не оставил Москве другого выбора. По его словам, решение было вынужденным, обстоятельства требовали решительных действий. Он констатировал, что ответственность за кровопролитие лежит на киевском режиме.

 
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