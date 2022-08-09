ВС РФ совместно с силами НМ ЛДНР готовятся к прорыву обороны ВСУ на севере Донбасса

Вооруженные силы России совместно с НМ ЛДНР уже в ближайшее время могут прорвать оборону украинской армии в населенных пунктах Пески и Соледар. Об этом говорится в статье издания «Взгляд».
При этом журналисты отметили, что российские войска, скорее всего, не будут проводить лобовые атаки. В настоящий момент поселок Пески уже частично находится под контролем союзных сил.
Военные эксперты уверены, что освобождение этих населенных пунктов является стратегически важной задачей. Именно с позиций в этом регионе ВСУ наносят удары по жилым кварталам Донецка. Взятие Песок под контроль союзных войск будет означать полный крах обороны украинской армии на Авдеевском направлении. Следующим пунктом станет Соледар.
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