Вооруженные силы Украины при попытке прорыва в Херсонской области потерпели сокрушительный провал. Как сообщили авторы портала «Взгляд», РФ применила против украинских националистов неизвестное ранее оружие.
Речь идет о минах ПТКМ-1Р, которые еще называют «прыгающими». Особые датчики позволяют им определять цель заранее по параметрам, и поражать вражескую технику выборочно. Они очень эффективны при уничтожении крыши танковой башни и пробитии брони.
Мина способна поражать на расстоянии до 50 метров, а датчики определяют, что за цель находится перед снарядом — автомобиль или тяжелая бронированная военная техника. Такие мины и применялись против ВСУ при попытке прорыва в херсонской области. Как отметили авторы Life, украинские вооруженные силы потеряли при атаке около 200 человек и 20 единиц бронетехники.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.