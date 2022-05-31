ВС РФ применили против украинских националистов секретное «прыгающее» оружие

Мина способна поражать на расстоянии до 50 метров, а датчики определяют, что за цель находится перед снарядом — автомобиль или тяжелая бронированная военная техника. Такие мины и применялись против ВСУ при попытке прорыва в херсонской области. Как отметили авторы Life, украинские вооруженные силы потеряли при атаке около 200 человек и 20 единиц бронетехники.