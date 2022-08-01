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ВС РФ подавили шесть артиллерийских и минометных взводов украинских войск в ДНР

ВС РФ подавили шесть артиллерийских и минометных взводов украинских войск в ДНР
wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine/CC BY-SA 2.0

Военное ведомство РФ доложило о новых успехах российских войск в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.

Отмечается, что ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую батарею украинских войск в районе населенного пункта Уманское в ДНР. Кроме того, за сутки российскими военными были подавлены восемь украинских взводов РСЗО «Град», а также шесть артиллерийских и минометных взводов ВСУ на огневых позициях.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие 24 часа сбили десять украинских БПЛА.

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