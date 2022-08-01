ВС РФ подавили шесть артиллерийских и минометных взводов украинских войск в ДНР

Отмечается, что ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую батарею украинских войск в районе населенного пункта Уманское в ДНР. Кроме того, за сутки российскими военными были подавлены восемь украинских взводов РСЗО «Град», а также шесть артиллерийских и минометных взводов ВСУ на огневых позициях.