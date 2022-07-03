ВС РФ обнаружили огневые позиции ВСУ, откуда велся ракетный обстрел Мелитополя

Позже ВС РФ установили, что расчеты украинских РСЗО «Смерч» были расположены к югу от Запорожья. При этом ракетный удар по Мелитополю нанесли одновременно с атакой на Курск и Белгород. В Курской области сработали ПВО, которые предотвратили нападение, над Белгородом было нейтрализовано три ракеты комплексов «Точка-У».