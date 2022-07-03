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ВС РФ обнаружили огневые позиции ВСУ, откуда велся ракетный обстрел Мелитополя

ВС РФ обнаружили огневые позиции ВСУ, откуда велся ракетный обстрел Мелитополя
Минобороны Украины

Российские военные выявили место, откуда ВСУ вели ракетный обстрел Мелитополя. Всего украинские военные выпустили по городу не менее 15 снарядов. 

Украинская армия утратила контроль над городом еще в первые дни российской спецоперации, но перешла к террористическим методам с обстрелами жилых домов, школ, детских садов и интернатов.

Позже ВС РФ установили, что расчеты украинских РСЗО «Смерч» были расположены к югу от Запорожья. При этом ракетный удар по Мелитополю нанесли одновременно с атакой на Курск и Белгород. В Курской области сработали ПВО, которые предотвратили нападение, над Белгородом было нейтрализовано три ракеты комплексов «Точка-У». 

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