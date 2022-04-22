ВС РФ обнаружили на базе «Азова» под Мариуполем секретные уставы армии США

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Российские военные нашли секретные документы Вооруженных сил США на базе «Азова» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) в районе Мариуполя. Такой информацией
поделился военкор РИА Новости.
На базе нацбата «Азов» под Мариуполем найдены секретные
уставы и методички американской армии, в том числе для подразделений разведки.
Российские военные считают, что такие документы подлежат срочному уничтожению,
благо националисты «Азова» не успели взять их с собой.
загрузка...