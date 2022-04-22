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    ВС РФ обнаружили на базе «Азова» под Мариуполем секретные уставы армии США

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    ВС РФ обнаружили на базе «Азова» под Мариуполем секретные уставы армии США

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    globallookpress.com/James Sprankle/dpa

    Российские военные нашли секретные документы Вооруженных сил США на базе «Азова» (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) в районе Мариуполя. Такой информацией
    поделился военкор РИА Новости.

    На базе нацбата «Азов» под Мариуполем найдены секретные
    уставы и методички американской армии, в том числе для подразделений разведки.
    Российские военные считают, что такие документы подлежат срочному уничтожению,
    благо националисты «Азова» не успели взять их с собой.

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