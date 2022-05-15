ВС РФ обнаружили итальянские и чешские боеприпасы на позициях ВСУ в Донбассе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Подразделения Вооруженных сил России в ходе спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик от ВСУ продолжают собирать трофейное вооружение из западных стран.
Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской весны» опубликовали фото, на которых можно увидеть запечатанные в тубусы мины итальянского, а не американского производства.
Помимо этого, были обнаружены 120 миллиметровые мины к минометам советского или российского производства, которые, судя по документации, Чехия выделила Украине из своих старых запасов. Также среди трофеев был найден традиционный американский ПТРК Javelin.
загрузка...