ВС РФ нашли необычный способ борьбы с радиоэлектронной разведкой ВСУ

Отмечается, что этнические подразделения российских войск в ходе спецоперации на Украине начали общаться на родном языке. Речь идет, в частности, о тувинских подразделениях, которые освобождали Лиман. Дело в том, что они кодировали свои радиопереговоры, общаясь исключительно на тувинском языке.