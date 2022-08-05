ВС РФ нашли необычный способ борьбы с радиоэлектронной разведкой ВСУ

Украинские военные и западные эксперты пожаловались на новый и очень действенный способ борьбы ВС РФ с радиоэлектронной разведкой ВСУ.
Отмечается, что этнические подразделения российских войск в ходе спецоперации на Украине начали общаться на родном языке. Речь идет, в частности, о тувинских подразделениях, которые освобождали Лиман. Дело в том, что они кодировали свои радиопереговоры, общаясь исключительно на тувинском языке.
Украинские военные попросту не смогли понять, что обсуждали бойцы ВС РФ. Стоит отметить, что командование ВСУ недавно приказало отвести комплексы РЭБ и артиллерию от линии соприкосновения в Донбассе.