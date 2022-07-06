ВС РФ наносят мощные артиллерийские и авиационные удары по позициям ВСУ в Авдеевке

Авиация и артиллерия российской армии наносят мощные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Авдеевка под Донецком.
Подразделения ВС РФ уничтожают позиции украинской армии в Авдеевке, в населенном пункте поражено несколько единиц бронетехники ВСУ и склад боеприпасов, к небу поднимаются огромные столбы черного дыма. Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
Украинские националисты на протяжении длительного времени ведут обстрелы Донецка из укрепрайона в Авдеевке, напомнили авторы «Военного обозрения».
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели мирной жительницы Петровского района Донецка в результате огневого налета ВСУ, об этом информировали Argumenti.ru.