ВС РФ нанесли удары по украинским военным объектам в Одесской и Хмельницкой областях

Поражение объектов украинской военной инфраструктуры в Хмельницкой области высокоточным оружием ВС РФ подтвердил глава региональной администрации Сергей Гамалий. По его утверждению, по области было выпущено четыре ракеты. Как сообщает издание «Военное обозрение», российские военные уничтожили объекты ВСУ близ населенного пункта Шепетовка и в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.