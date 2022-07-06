ВС РФ нанесли удары по украинским военным объектам в Одесской и Хмельницкой областях

Российская армия в рамках спецоперации по защите Донбасса нанесла очередные ракетные удары по объектам ВСУ в Одесской и Хмельницкой областях.
Поражение объектов украинской военной инфраструктуры в Хмельницкой области высокоточным оружием ВС РФ подтвердил глава региональной администрации Сергей Гамалий. По его утверждению, по области было выпущено четыре ракеты. Как сообщает издание «Военное обозрение», российские военные уничтожили объекты ВСУ близ населенного пункта Шепетовка и в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
Крое того, ВС РФ нанесли удары по пунктам базирования береговых ракетных комплексов украинской армии в Одесской области, информирует «Военное обозрение».
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