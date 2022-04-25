ВС РФ нанесли удар по районам шести железнодорожных станций на Украине

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Российские военнослужащие применили высокоточное вооружение для уничтожения шести тяговых подстанций на территории Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
По данным военного ведомства, объекты находились в районе железнодорожных станций Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель, Коростень.
В Минобороны указали, что по этим линиям проводилась поставка иностранного вооружения и военной техники для группировки войск в Донбассе.
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