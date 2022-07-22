ВС РФ нанесли ракетный удар по пункту нацбатальона «Черная сотня» в Краматорске

Так же ВКС РФ ликвидировали в Николаеве склад ракетно-артиллерийского вооружения 59-й мотопехотной бригады ВСУ, оборудованный в производственном ангаре.

«Ликвидировано до трехсот националистов и свыше 40 единиц специальной техники», — уточнили в ведомстве.

В пятницу, 22 июля, официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что военные ликвидировали пункт временной дислокации националистов из «Черной сотни» в Краматорске. Бойцы устроили базу прямо в здании заброшенной школы.

Российские военные продолжают наносить удары высокоточным оружием по военным объектам украинских националистов. Очередной пункт был уничтожен в Краматорске.