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ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ во Львовской области

ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ во Львовской области
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать инфраструктуру украинской армии в рамках проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации.

Так, подразделения ВС РФ вечером 2 августа нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ во Львовской области. Очевидцы атаки сообщили о столбах дыма над атакованными объектами. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

Предположительно, взрывы прогремели в окрестностях населенного пункта Радехов. Кроме этого, губернатор Львовской области подтвердил взрыв в Червоноградском районе.

ВСУ всу рф Украина
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