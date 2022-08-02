ВС РФ нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ во Львовской области

Вооруженные силы России продолжают ликвидировать инфраструктуру украинской армии в рамках проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации.
Так, подразделения ВС РФ вечером 2 августа нанесли ракетные удары по военным объектам ВСУ во Львовской области. Очевидцы атаки сообщили о столбах дыма над атакованными объектами. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.
Предположительно, взрывы прогремели в окрестностях населенного пункта Радехов. Кроме этого, губернатор Львовской области подтвердил взрыв в Червоноградском районе.