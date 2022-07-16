ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в нескольких областях Украины

В СМИ появились сообщения о ракетных ударах со стороны ВС РФ по объектам военной инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины. Отмечается, что взрывы прогремели в Черкасской и Полтавской областях. Над Днепропетровском, по словам очевидцев, также работала система противовоздушной обороны.