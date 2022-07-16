Новости0

ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в нескольких областях Украины

ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в нескольких областях Украины
globallookpress/facebook.com/mod.mil.rus

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

В СМИ появились сообщения о ракетных ударах со стороны ВС РФ по объектам военной инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины. Отмечается, что взрывы прогремели в Черкасской и Полтавской областях. Над Днепропетровском, по словам очевидцев, также работала система противовоздушной обороны.

«Массированный ракетный удар наносится по всей Украине», —  сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Ранее стало известно, что российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили три боевых самолета и два вертолета ВВС Украины.

вс рф ВСУ ракетный удар
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.