ВС РФ нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в нескольких областях Украины

Российские войска продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
В СМИ появились сообщения о ракетных ударах со стороны ВС РФ по объектам военной инфраструктуры сразу в нескольких регионах Украины. Отмечается, что взрывы прогремели в Черкасской и Полтавской областях. Над Днепропетровском, по словам очевидцев, также работала система противовоздушной обороны.
«Массированный ракетный удар наносится по всей Украине», — сообщает мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Ранее стало известно, что российские ВКС за прошедшие сутки уничтожили три боевых самолета и два вертолета ВВС Украины.