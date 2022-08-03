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ВС РФ нанесли очередную серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Харькове и Николаеве

ВС РФ нанесли очередную серию ракетных ударов по объектам ВСУ в Харькове и Николаеве
Минобороны РФ

Российские военные в рамках спецоперации по защите Донбасса в ночь на 3 августа вновь поразили объекты украинской военной инфраструктуры в Харькове и Николаеве.

О точных ударах подразделений ВС РФ по украинским националистам в областных центрах Николаев и Харьков сообщает Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По сведениям его авторов, противовоздушная обороны ВСУ не смогла помешать ракетным ударам российской армии. Над уничтоженными объектами противника в обоих городах поднимаются густые столбы черного дыма.

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