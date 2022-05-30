ВС РФ накрыли огнем штаб командования ВСУ в Новом Буге во время совещания офицерского состава

Командный пункт оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины был поражен ударом подразделений российской армии во время большого совещания офицерского состава.
Отмечается, что штаб располагался в городе Новый Буг и занимался управлением войсками в ходе операций по провалившейся контратаке в Херсонской области. Российская разведка установила, что в штабе проходило оперативное совещание, именно в этот момент и был открыт огонь.
По итогам обстрела ВСУ потеряли как минимум 30 офицеров, в том числе одного представителя генералитета. Отмечается, что это стало самой крупной потерей украинскими войсками офицерского состава за последнее время.