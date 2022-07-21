ВС РФ начали использовать дальнобойные снайперские винтовки «Сумрак» на Украине

Самая дальнобойная снайперская винтовка в мире СВЛК-14С «Сумрак» была впервые использована ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что одно из главных достоинств разработанной в России винтовки заключается в сочетании мощных патронов, крупного калибра и высокой точности стрельбы.
«Она использовалась снайперами под Харьковом и Киевом, но достаточно редко, так как не всегда для ее нормальной работы на большие расстояния подходила местность», — рассказал источник.
Стоит отметить, что СВЛК-14С была разработана специалистами частной оружейной компании Lobaev Arms в 2012 году. Несколько лет назад западные СМИ назвали эту винтовку самой дальнобойной и смертоносной в мире.