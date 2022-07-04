ВС РФ могут нанести удары по уязвимым позициям ВСУ, пока Киев говорит о «контрнаступлении»

Однако за это время подразделения ВС РФ могут значительно продвинуться вперед и нанести удар с флангов в районе Каховского водохранилища. В случае успешного наступления российских войск в этом районе украинская армия может оказаться в «огневом мешке» от Апостолово до Днепра. При этом группировки ВСУ будут зажаты под населенным пунктом Гуляйполе.