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ВС РФ могут нанести удары по уязвимым позициям ВСУ, пока Киев говорит о «контрнаступлении»

ВС РФ могут нанести удары по уязвимым позициям ВСУ, пока Киев говорит о «контрнаступлении»
Федеральное агентство новостей

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович и бывший министр внутренних дел Арсен Аваков продолжают активно заявлять о готовящейся в августе контратаке ВСУ по Херсону.

Однако за это время подразделения ВС РФ могут значительно продвинуться вперед и нанести удар с флангов в районе Каховского водохранилища. В случае успешного наступления российских войск в этом районе украинская армия может оказаться в «огневом мешке» от Апостолово до Днепра. При этом группировки ВСУ будут зажаты под населенным пунктом Гуляйполе. 

вс рф ВСУ Украина
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