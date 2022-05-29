ВС РФ ликвидировали базу украинского полицейского спецназа «КОРД» в Запорожской области

Вооруженные силы России продолжают уничтожать военные объекты Украины. Об этом говорится в сообщении портала RusVesna.
Так, подразделения ВС РФ нанесли удар по базе полицейского спецназа «КОРД» в Запорожской области. В результате обстрела погибли шесть человек. За время проведения спецоперации ВС РФ было ликвидировано 25 спецназовцев из Ровно, Черкасс и Винницы. Еще 75 украинских полицейских получили ранения.
Кроме этого, высокоточными ракетными ударами ВКС РФ были выведены из строя цеха заводов «Прогресс» и «Мотор Сич», уточнили журналисты.