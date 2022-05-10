ВС РФ ликвидировали 793 военных беспилотника ВСУ с начала спецоперации на Украине

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Вооруженные силы России с начала спецоперации на территории Украины вывели из строя 793 военных беспилотника ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также российские военные вывели из строя 300 зенитно-ракетных комплексов, 163 самолета и 124 вертолета украинской армии.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 2979 единиц бронетехники, 351 установка реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2789 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.
Также он сообщил, что вечером 9 мая ВКС РФ уничтожили украинский истребитель Су-25 во время воздушного боя под Харьковом.
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