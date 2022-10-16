ВС РФ ликвидировали 40 украинских военнослужащих в районе села Нескучное в ДНР

В Минобороны сообщили, ВС РФ овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Нескучное в ДНР. Российские военные ликвидировали 40 украинских военнослужащих, танк и три БМП.
В ведомстве отметили, что на Запорожском направлении в районе населенного пункта Времевка ВС РФ продолжали уничтожать противника на занимаемых рубежах.
«Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, один танк и три боевых машины пехоты», — говорится в сообщении.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе.
ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.