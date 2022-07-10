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ВС РФ изъяли у морпеха ВСУ ноутбук с видеоуроками от американских инструкторов

ВС РФ изъяли у морпеха ВСУ ноутбук с видеоуроками от американских инструкторов
Минобороны Украины

Российские военные изъяли жесткий диск из ноутбука украинского морпеха. На нем нашлись видеоуроки от американских инструкторов.

На видео были «Уроки инструкторов США», обучающие украинских солдат обращению с винтовкой AR-15. С содержимым жесткого диска удалось ознакомиться репортеру РИА Новости.

«Все ролики исполнены с применением качественной компьютерной графики и подробно раскрывают перед зрителем устройство боевого оружия», — рассказал корреспондент. 

Отдельно стоит отметить переведенный на русский язык видеоурок на тему высокоточной стрельбы. При этом инструкторы проводили демонстрацию мастерства с винтовками стандарта НАТО и американскими М-16.

ВСУ НАТО Украина
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