ВС РФ изъяли у морпеха ВСУ ноутбук с видеоуроками от американских инструкторов

Отдельно стоит отметить переведенный на русский язык видеоурок на тему высокоточной стрельбы. При этом инструкторы проводили демонстрацию мастерства с винтовками стандарта НАТО и американскими М-16.

«Все ролики исполнены с применением качественной компьютерной графики и подробно раскрывают перед зрителем устройство боевого оружия», — рассказал корреспондент.

На видео были «Уроки инструкторов США», обучающие украинских солдат обращению с винтовкой AR-15. С содержимым жесткого диска удалось ознакомиться репортеру РИА Новости.

Российские военные изъяли жесткий диск из ноутбука украинского морпеха. На нем нашлись видеоуроки от американских инструкторов.