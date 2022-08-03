ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Карабахе — Минобороны России

Также указывается, что российская сторона совместно с азербайджанской и армянской работает над стабилизацией ситуации в регионе.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», — подчеркивается в заявлении.

Вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, что привело к обострению в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.