Новости0

ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Карабахе — Минобороны России

ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня в Карабахе — Минобороны России
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Вооруженные силы Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, что привело к обострению в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

«Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», — подчеркивается в заявлении.

Также указывается, что российская сторона совместно с азербайджанской и армянской работает над стабилизацией ситуации в регионе.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.