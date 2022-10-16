Время срывать маски: Максим Галкин показал свое истинное лицо, отказавшись от выступлений на русском

Уже ставшие бывшими звезды российского шоу-бизнеса постепенно мимикрируют под принимающую их среду — они переходят в стадию отказа от всего русского, от создавшей их страны.
Такого не было в годы Гражданской войны и белая эмиграция долгие десятилетия, а порой и целые поколения сохраняли свою идентичность, русский культурный код, традиции и мысль о возвращении на Родину. Но не равные им люди стали «февралятами» и «сентебрятами».
В условиях, когда страны Запада проводят политику запрета всего русского (начиная от языка продолжая культурой, литературой, наукой), беглецы все активнее становятся фронтменами этого русофобского вектора. Наглядный пример тому — признанный в Российской Федерации иностранным агентом Максим Галкин*.
Родившийся в Подмосковье и женатый на Примадонне российской эстрады, он в своих выступлениях перешел на украинский язык. Уже, видимо не рассчитывая на востребованность, шуток у русской аудитории. К слову, украинский президент Владимир Зеленский в эти дни, активно выступает в странах Европы именно на русском языке.
Итак, представитель среды, которая должна нести русскую речь далеко за границы нашей страны, Галкин, выступая в Испании, шутил на украинском языке. Видимо хорошо, раз его поклонница подарила ему «хустинку» (платок) с надписями на украинском. Девушка попросила юмориста не выкидывать платок: «Пусть он всегда будет с вами».
Сын депутата Государственной думы Российской Федерации, чье детство прошло в Одессе, видимо, стал наглядным примером «прогнивания» творческой интеллигенции нашей страны. По его словам, приезжая с концертом в какую-либо страну, он стремится подобрать шутки на местном языке. Да вот только на испанском не прозвучало ничего. Пока нет в Сети самого текста его шуток на украинском, но вполне возможно, что они несли антироссийский характер.
Стремясь «достучаться» и до европейской аудитории, Максим Галкин уже заговорил на румынском, выступая в Кишиневе.
«Я начал изучать румынский язык, потому что все, что я говорю на концертах очень сильно мониторизируется в России, в особенности за этим следят Соловьев и Симоньян. Ради конспирации буду говорить на румынском, и шутить также буду на румынском. Однако, так как в зале есть мои знакомые из России, и они не понимают, что тут происходит, я буду шутить не только на румынском», — заявил комик на языке страны, некогда оккупировавшей ту самую Одессу, где он рос с семи лет.
Выступая в Латвии, Галкин и там пытался всем доказать, что он «свой» и шутил на латышском. На иврите, он выступает еще со школьной скамьи.
Ожидаемо, что свои дальнейшие представления в рамках европейских гастролей Максим Галкин уже не будет проводить на русском языке. А смысл? Если из наших соотечественников смеяться над перебежчиком никто не будет.
Ему нужно искать подход к местной аудитории. И каждый раз находясь на сцене, говорить так, чтобы было понятно, что никакого отношения к России он не имеет. Политика отрицания накладывает свой эффект. По сути, он получает «клеймо» до конца своих дней и будет не только шутить, но и извиняться за то, что он из России.
К сожалению, но именно такие представители шоу-бизнеса долгие годы имели государственное финансирование и широчайшие возможности для паразитирования в нашей стране. Сейчас, в эпоху «очищения» они показывают свое истинное лицо, срывают маски и становятся официальными русофобами.
Бредихин Антон Викторович – политолог, музыкальный критик
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами