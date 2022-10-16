Время срывать маски: Максим Галкин показал свое истинное лицо, отказавшись от выступлений на русском

«Я начал изучать румынский язык, потому что все, что я говорю на концертах очень сильно мониторизируется в России, в особенности за этим следят Соловьев и Симоньян. Ради конспирации буду говорить на румынском, и шутить также буду на румынском. Однако, так как в зале есть мои знакомые из России, и они не понимают, что тут происходит, я буду шутить не только на румынском», — заявил комик на языке страны, некогда оккупировавшей ту самую Одессу, где он рос с семи лет.