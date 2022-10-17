Время пришло: Шахназаров заявил о неминуемом конце западной цивилизации

Западная цивилизация подходит к концу, а мировой центр постепенно переходит на Восток. Таким мнением поделился кинорежиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«В историческом процессе есть вещи, скрытые от современников, но которые открываются через десятилетия — это конец западной цивилизации, которую возглавляет сегодня США», — рассказал Шахназаров.
По словам режиссера, господство западной цивилизации продолжалось порядка 500 лет, но в настоящее время наблюдается ее угасание, что говорит о том, что скоро она идет к неминуемому концу.
«Сейчас есть ощущение, что эта цивилизация заканчивается. Ее господство продолжалось на протяжении 500-600 лет. Но она завершается и страшно сопротивляется этому историческому процессу. Центр переходит в Азию», — отметил эксперт.
По словам Шахназарова цивилизации можно сравнить с людьми, которые рождаются, взрослеют, стареют и в конечном итоге умирают. Он отметил, что причиной «смерти» цивилизации Запада стал тот факт, что ее «время пришло».
«Она заканчивается по очень простой причине — время пришло. Это как у человека: есть много болезней, он стареет. То же самое происходит и с цивилизациями», — резюмировал режиссер.
Шахназаров подчеркнул, что в настоящее время западная цивилизация не беспомощна, она сохраняет большой экономический и военный потенциал. Но в то же время все признаки ее увядания заметны не вооруженным взглядом.