“Времена меняются”: Билл Мюррей ответил на обвинения в “неподобающем поведении”

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Билл Мюррей

Билл Мюррей в интервью CNBC ответил на обвинения в “неподобающем поведении” на съемках фильма Азиза Ансари “Быть смертным”, из-за которого работу над картиной пришлось приостановить.

Напомним, что, по информации инсайдеров, актер позволял себе лишнее в общении с женщинами, в том числе неуместные шутки и прикосновении, хотя речь не идет о нарушении закона.

Мюррей объяснил, что “разошелся во мнениях” с некой женщиной из съемочной группы и сделал то, что показалось ему смешным, но было воспринято иначе. Сейчас он пытается наладить отношения с этой женщиной.

Мы оба профессионалы и нравимся друг другу с этой точки зрения, да и в целом тоже. И если теперь мы не сможем поладить и доверять друг другу, то нет смысла продолжать вместе работать и снимать фильм. Это меня кое-чему научило,

— признался актер.

Энди МакДауэлл и Билл Мюррей в фильме “День сурка”

Он добавил, что последние несколько дней только и делал, что размышлял о случившемся, и осознал, что мир сильно изменился с тех пор, как он был ребенком. Актер выразил готовность учиться на своих ошибках и делать выводы.

То, что я всегда находил смешным, когда был ребенком, может уже не показаться смешным сегодня. Все меняется, времена меняются.

В заключение Мюррей сказал, что был бы счастлив вернуть взаимное доверие между ним и выдвинувшей обвинения женщиной, чтобы они могли вернуться к работе над фильмом.