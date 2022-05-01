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    “Времена меняются”: Билл Мюррей ответил на обвинения в “неподобающем поведении”

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    "Времена меняются": Билл Мюррей ответил на обвинения в "неподобающем поведении"

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    Билл Мюррей

    Билл Мюррей в интервью CNBC ответил на обвинения в “неподобающем поведении” на съемках фильма Азиза Ансари “Быть смертным”, из-за которого работу над картиной пришлось приостановить.

    Напомним, что, по информации инсайдеров, актер позволял себе лишнее в общении с женщинами, в том числе неуместные шутки и прикосновении, хотя речь не идет о нарушении закона.

    Мюррей объяснил, что “разошелся во мнениях” с некой женщиной из съемочной группы и сделал то, что показалось ему смешным, но было воспринято иначе. Сейчас он пытается наладить отношения с этой женщиной.

    Мы оба профессионалы и нравимся друг другу с этой точки зрения, да и в целом тоже. И если теперь мы не сможем поладить и доверять друг другу, то нет смысла продолжать вместе работать и снимать фильм. Это меня кое-чему научило,

    — признался актер.

    Энди МакДауэлл и Билл Мюррей в фильме "День сурка"Энди МакДауэлл и Билл Мюррей в фильме “День сурка”

    Он добавил, что последние несколько дней только и делал, что размышлял о случившемся, и осознал, что мир сильно изменился с тех пор, как он был ребенком. Актер выразил готовность учиться на своих ошибках и делать выводы.

    То, что я всегда находил смешным, когда был ребенком, может уже не показаться смешным сегодня. Все меняется, времена меняются.

    В заключение Мюррей сказал, что был бы счастлив вернуть взаимное доверие между ним и выдвинувшей обвинения женщиной, чтобы они могли вернуться к работе над фильмом.

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