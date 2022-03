Вред квашеной капусты: кому нельзя есть

О пользе квашеной капусты известно многим. Потому издавна ею запасались на зиму. Но некоторым она все же может нанести вред. Кому именно и почему — делюсь информацией от экспертов и диетологов.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Польза квашеной капусты известна издавна. В процессе ферментации и квашения в ней образуется много витаминов и микроэлементов, в частности, витамина С, нужного в холода. Вот почему издавна капустой запасались на зиму, когда не было возможности достать свежие овощи.

Но совсем недавно от известных квалифицированных диетологов я узнала, что в процессе приготовления в закваске также выделяются и вредные вещества. Их избыток может повлиять на самочувствие и вызвать проблемы со здоровьем. Разбираемся подробнее, кому нельзя есть квашеную капусту и почему.

Вред квашеной капусты

Для начала стоит разобраться, почему это любимое многими блюдо может быть опасно. В первую очередь, в нее добавляется очень много соли. Даже несмотря на то, что соль растворяется в процессе приготовления, рассол может вызвать отечность или спровоцировать резкий скачок давления. Большое количество соли в квашеной капусте также может привести к дефициту йода, а, следовательно, и к проблемам со щитовидной железой.

Если у человека присутствуют проблемы с пищеварительной системой, особенно язвенные проявления в желудке, гастрит или колит, повышена кислотность или плохо работает поджелудочная, то лучше избегать употребления квашеной капусты. Вообще, эксперты утверждают, что не стоит употреблять более 100-150 грамм этого продукта в день. Также нужно есть только уже добродившую капусту, полностью готовую, без активных бактерий брожения в составе.

Кому конкретно нельзя есть квашеную капусту?

Вот список людей, которым точно стоит отказаться от квашеной капусты:

с болезнями ЖКТ, повышенной кислотностью и синдромом раздраженного кишечника;

с болезнями почек и недостаточностью;

с большой склонностью к отечности;

с проблемами со щитовидной железой, дефицитом йода или витамина D3;

с гипертонией, проблемами с сосудами;

кормящим матерям.

Следите за сроком годности квашеной капусты. Ведь это не консервация, которая готовится при стерилизации, а именно продукт брожения. Это «живой» продукт, который не может храниться долго. Если заметили неприятный запах, капуста слишком кислая на вкус или на ней появился налет или плесень, не употребляйте в пищу. И не ешьте ее на ночь, потому что отеки могут появиться и у здоровых людей.

Фото на превью: depositphotos.com.

The post Вред квашеной капусты: кому нельзя есть appeared first on Со Вкусом.

загрузка...

Не пропустите!